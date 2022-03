“Cada peso que ponemos en materia educativa es una inversión”, afirmó el presidente Fernández

“Todos tienen que entender que son parte de una comunidad. No somos entes separados. Somos partes integrantes de una sociedad, y una sociedad no es tal si algunos crecen mucho y millones padecen, sino cuando todos tienen la posibilidad de desarrollarse”, reflexionó el mandatario.

“Estamos decididos a que no hay mejor inversión que la inversión que se pone en materia educativa, en ciencia, en tecnología y en el desarrollo del conocimiento”, expresó este mediodía el presidente Alberto Fernández al encabezar el acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica 100 “Puerto Nuevo”, en la capital entrerriana, Paraná, que requirió una inversión nacional de más de 214 millones de pesos.