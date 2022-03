Créditos de ANSES: Quiénes pueden acceder

“Estamos decididos a que no hay.

Se trata de una línea de créditos de hasta 48 cuotas mensuales, con bajos requisitos, que entre ellas se encuentran: Créditos ANSES para jubilaciones y pensiones, Créditos ANSES para pensión universal para el adulto mayor o pensión no contributiva por vejez; y Créditos ANSES para pensiones no contributivas (invalidez y madre de siete hijos).