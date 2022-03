En Morón, intendentes del PRO exigieron la reapertura del aeropuerto de El Palomar

El Foro de Intendentes tuvo su segundo encuentro en 2022, luego de su paso por Mar del Plata. En esta oportunidad en el partido de Morón, el ex intendente local, Ramiro Tagliaferro, realizó una presentación donde detalló la alarmante situación que vive el empleo y el desarrollo comercial de la zona a causa del repentino cierre del aeropuerto de El Palomar por decisión del gobierno nacional.

This site is protected by wp-copyrightpro.com