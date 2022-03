Jorge Macri: “El gobierno sigue destruyendo todo sector productivo en Argentina”

Y añadió: “El gobierno no cree en el éxito de los privados, han vivido siempre del Estado y creen que la plata se fabrica. Siguen destruyendo todo sector productivo en Argentina. En cambio, nosotros desde Juntos por el Cambio creemos en un privado exitoso y en un Estado presente que acompañe”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com