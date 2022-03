AySA sorprende con un flashmob a los usuarios y usuarias de trenes en el Día Mundial del Agua

• Cerrá bien la canilla, no la dejes goteando • Repará fugas, controlá pérdidas de canillas, depósitos de baño y tanques de agua • Bañate rápido, cerrá la canilla al enjabonarte. • Cuidá más el agua cuando hay cortes de luz • Un balde es suficiente para lavar la vereda

La Organización Mundial de la Salud estima que se necesitan entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir las necesidades básicas de higiene, tareas domésticas y cuidado de la salud. Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde gran parte de la población cuenta con acceso al agua, el consumo per cápita es mucho mayor.

En paralelo a estas intervenciones, en las pantallas y tótems de las terminales se pueden leer consejos para hacer un uso responsable del recurso y hay un espacio con puestos de hidratación y juegos donde se buscará reforzar los mensajes. “Está buenísimo para entender cómo hacer un correcto uso del agua y cuánto se gasta en cosas que nosotros no nos damos cuenta y que hacemos todos los días”, destacó Bianca, pasajera del tren que se acercó a participar de la actividad en Retiro.