Con la asunción de nuevos concejales y un homenaje a Malvinas, sesionó por primera vez el Legislativo de San Miguel

Por su parte, Javier Pérez, también del Frente de Todos, se refirió a la inauguración del nuevo centro de monitoreo. “Es bueno que San Miguel cuente con muchas cámaras, pero hubo una mujer que vino a pedir imágenes y no tuvo respuestas”, manifestó en referencia al caso de Elías Córdoba, un joven que apareció muerto en una zanja en Ciudad Santa María.

En respuesta a eso, la presidenta del bloque oficialista, María de los Ángeles Di Conza, dijo que la herramienta usada por el edil no se correspondía con el reclamo y que debía usar otra vía.

Luego, se hizo referencia a una solicitud particular del conductor televisivo devenido en político libertario, Cesar Moreno, quien pidió que se prohíba la exigencia del pase sanitario como un anteproyecto de ordenanza.