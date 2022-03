Debandi: “Todos tenemos la responsabilidad de construir la mayor unidad posible” tras la interna del PJ en Tres de Febrero

A pesar de la crisis económica y política, con la ruptura de relaciones entre el presidente de la Nación y la vice, Juan Debandi no cree en la municipalización como eje de campaña local frente a 2023: “desde nuestra filosofía peronista, no creemos en los proyectos locales desprendidos de un proyecto nacional”. “Los niveles del Estado deben trabajar articulados, y para que un municipio se desarrolle debe tener el apoyo y aportes de los gobiernos nacional y provincial”, por las competencias en cuánto a salud, educación, seguridad e infraestructura, y sobre ese punto resaltó que “las obras que el intendente Diego Valenzuela comunica como transformaciones municipales son financiadas con inversión directa del Estado Nacional”. De todas formas consideró que “los proyectos políticos tienen que consolidarse con fuerza y mirada local, conociendo la idiosincrasia de los vecinos”.

Consultado por la unidad del peronismo comunal a partir del 28 de marzo, Juan Debandi recuerda que en un acto de campaña de 2021 fueron alocutores “Alejandro Collia y Horacio Alonso, tras lo cual no encontramos en una interna para dirimir cuestiones netamente partidarias, pero todos los candidatos de las tres listas hablamos de la importancia que tiene la unidad”. “Quiero creer en el apotegma peronista de que el ‘el que gana conduce y el que gana acompaña’, por lo que entiende que todos tenemos la responsabilidad de constituir la mayor unidad posible”.

El funcionario nacional destacó el trabajo territorial de quienes conforman el PJ local actualmente, no obstante, dijo que propone un fortalecimiento, modernización, y generar herramientas de debate, formación y comunicación.

Al respecto de sus contrincantes, Juan Debandi dice que “se hacen los distraídos, porque los tres debatíamos en el partido previo a la pandemia, y parece que ahora, a alguno le queda cómodo acomodar el discurso para que parezca que los que tenemos responsabilidad formales en el PJ actualmente no tenemos autoridad para hablar”. Debandi es actualmente vicepresidente del Consejo del Partido Justicialista.