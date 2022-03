El hecho delictivo ocurrió a plena luz del día en Valenzuela al 300, a poco más de 200 metros de la comisaria cuarta de la localidad de Libertad. Pese a la cercanía a la dependencia policial, el asalto no pudo ser evitado.

El adolescente, que no opuso resistencia alguna, solo se limitó a agarrarse la cabeza con bronca y resignación. El ladrón escapó en su moto a toda velocidad y por la vereda.

No se salvan ni los estudiantes: Motochorro le robó la mochila a un joven que iba a la escuela