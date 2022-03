Zamora homenajeó a trabajadores municipales de Tigre víctimas del terrorismo de Estado

Leonardo, hijo de Eduardo Barbasio, expresó: “Desde 2001 vengo peleando por la memoria de mi padre y hoy se me dio. Es inexplicable, siento un alivio inmenso, como sacarme un peso de encima. Estoy contentísimo, sus imágenes están en un lugar visible donde se mueve gente laburante como ellos”. Por otro lado, Diego, hijo de Simón Schumovich, dijo: “Estoy absolutamente conmovido por el respeto y la sensibilidad humana del Municipio, rectificando el expediente de mi papá. Agradezco que mantengan viva la memoria hacia mi padre, eso nos enorgullece”.

“Estamos recordando a dos compañeros municipales. Se los homenajeó con la reparación de sus legajos, porque la causa de ceses de sus tareas no coincidía con la realidad. Entregamos a sus familias copias de los mismos, para que conozcan más sobre ellos”, mencionó la subsecretaria de Derechos Humanos y Juventud, Natalia Reynoso.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, aseguró: “Ambos fueron trabajadores del Municipio de Tigre que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En sus legajos figuraban como quien abandona su trabajo y como fallecido, respectivamene, lo que era una enorme injusticia. Ahora, como acción de reparación histórica, queda aclarado que no pudieron continuar con sus tareas debido a que, en el caso de Simón fue asesinado, y en Eduardo fue detenido-desaparecido. El acto fue muy emotivo junto a familiares, vecinos, sus compañeros y compañeras de militancia, organizaciones de Derechos Humanos y representantes de los gremios”.