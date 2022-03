Soledad Martínez: “Trabajamos para que los vecinos puedan estar tranquilos cada vez que llueva”

Por último, la jefa comunal agregó: “El plan de obras va a beneficiar a más de 70 mil vecinos no solo de Florida Oeste sino también de Villa Martelli y Munro, para que puedan estar tranquilos y vivir sin miedo cada vez que llueva”.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, expresó: “Estas obras que venimos haciendo año a año desde el municipio son parte del plan integral para mitigar las abnegaciones, y en particular para esta zona en la calle San Martín traerá más de 800 metros de nuevos conductos, sumideros y cámaras de inspección”.