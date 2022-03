Robaba sellos y recetarios médicos en una clínica de Ciudadela y luego los vendía: Lo detuvieron

Las amplias investigaciones realizadas por los efectivos federales durante varios días, ordenadas por la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 27, a cargo del doctor Walter Eduardo López, establecieron que el involucrado sustraía de la mencionada clínica, sellos y recetarios médicos donde constaban distintas matrículas médicas y su firma. Luego, haciéndose pasar por médico, los comercializaba en su domicilio particular por un valor que oscilaba entre los 1500 y 3500 pesos, acorde a lo requerido por los pacientes.

