Galmarini y Bauer inauguraron la nueva oferta cultural del Palacio de las Aguas Corrientes

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, y el ministro de Cultura de la Nación Argentina, Tristán Bauer, recorrieron la nueva muestra “Tempestades” de la artista Agustina Chaufan ubicada en el Palacio de las Aguas Corrientes. La exhibición traza escenarios a partir de una recreación que tiene al agua como protagonista y fuente de inspiración, mientras propone una mirada distinta sobre este recurso esencial.

Previo a esto, AYSA inauguró un espacio de arte público: la Fotogalería del Palacio de las Aguas Corrientes. La misma tendrá la presentación de la muestra colectiva “Rituales”, que reúne las obras de Florencia Trincheri, Nicolás Trombetta, Luis Abadi, Patricia Ackerman, David Walter Banks, Marta Syrko y Eva Milkonskaya, con la curaduría de Alejandro Chaskielberg. Se trata de artistas de Argentina, Ucrania, Rusia y Estados Unidos que documentan y expresan la íntima relación que establecemos de modo ritual con el agua.

Al respecto, Galmarini expresó: “Parte de lo que estamos haciendo es incorporar la cultura a la vida cotidiana. Por eso hoy también inauguramos una fotogalería en la calle con fotografías de artistas argentinos, estadounidenses, ucranianos y rusos. En este momento de “tempestad”, es un orgullo tener la unión de estos artistas en un momento tan difícil para el mundo. Porque la cultura también hace eso. Frente a las guerras, a la disputa por intereses económicos, por poder, la cultura nos trae de nuevo al consenso, al diálogo, al amor, a la sensibilidad y a la unión de todos los habitantes”.

La muestra de Chaufan, por su parte, consiste en una selección de trece o​bras pictóricas de su propia autoría, con la curaduría de la Lic. María Carolina Baulo. Las obras plantean la interrelación y dialéctica del agua, materia fluida en constante movimiento, con otros elementos propios de la naturaleza, tomando como premisa la ausencia de lógica racional e invitando al espectador a sumergirse en paisajes, en principio, imposibles.

En ese sentido, la presidenta de AySA detalló: “Esta obra fantástica muestra al agua en todas sus vertientes, un agua turbulenta pero celeste, blanca, clara, transparente, esto que necesitamos todos. Y además la muestra en estado natural. Nosotros siempre decimos que además de llevar agua potable, de tratar el líquido cloacal, necesitamos cuidar el agua cruda, los ríos, los arroyos, los acuíferos, porque ese es nuestro producto primario para poder convertirlo en agua potable y que llegue por las redes de AySA hacia la casa de nuestras vecinas y vecinos”. Y agregó: “Es un elemento esencial no solamente para los seres humanos, si no para todo el planeta. Nos muestra un poco qué queremos, qué buscamos y hacia dónde vamos. No solamente como empresa sino como argentinos y argentinas, salir de las “tempestades”, como se llama esta obra, y tomar lo puro, lo transparente, lo esencial de cada uno de nosotros”.

Por su parte, Tristán Buer declaró: “Mis felicitaciones a Malena Galmarini y a todo el equipo de AySA por dedicar este espacio al arte en este edificio tan extraordinario desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería. Es muy importante que entre el Ministerio de Cultura de la Nación y AySA compartamos esta mirada sobre el arte. La cultura es sanadora. La literatura, la música y en este caso la pintura, llegan a un lugar en el alma humana donde sólamente las expresiones artísticas pueden llegar. Por eso es muy importante y vamos a seguir trabajando con estos proyectos”.

La muestra se funda en tres pilares expositivos que propondrán una experiencia envolvente:

● Proyección audiovisual de la selección de obras con animación a gran escala.

● Gigantografía de la obra “Mono no aware”.

● Exposición de trece obras en su formato original, cuadros en papel vegetal enmarcado, técnica mixta.

A través del lenguaje fotográfico se puede ver cómo las imágenes transitan el espacio y recorren la forma, desplazándose entre lo humano y el vínculo necesario con el recurso natural en busca de sensibilizar sobre la cultura del agua, su valor y la importancia del cuidado del medioambiente, a través de la fotografía contemporánea.

“La cultura y el deporte sanan, son una escuela de vida. Necesitamos los seres humanos interrelacionarnos con estos ámbitos, con la sensibilidad, la provocación, los instintos, los valores. El Palacio de las Aguas Corrientes ya es un emblema de la cultura nacional, pero creemos que podemos tener un mejor lugar donde cada vez más artistas puedan mostrarnos a todos ese desarrollo que están llevando adelante”, concluyó la presidenta de AySA.

Del encuentro también participaron la directora de Relaciones Institucionales de AySA, Mayra Mariani, artistas y distintos referentes de la cultura.