Julio Zamora acompañó los festejos por el 24 aniversario del Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad “Rincón de Milberg

“Visitamos este centro de jubilados que cumple 24 años de trabajo fecundo junto a los adultos mayores de Rincón de Milberg. Venimos todos los años, y lo hemos hecho también con la doctora Alejandra Nardi, ex concejala y presidenta del Concejo Deliberante, tan querida que visitaba constantemente este centro y la recordamos. Hoy decimos presente en este encuentro luego de la pandemia, que todavía no termina pero ha dado más libertades para poder reunirse y encontrarse; y estamos muy contentos”, destacó Zamora.

