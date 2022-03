Achával y Kicillof abrieron la ronda de negocios multisectorial en Pilar

“Desde nuestra fuerza política sabemos que no nos frenamos frente a la adversidad. Estamos convencidos de que lo mejor es ser realistas y plantear qué políticas públicas instrumenta el Estado para que sea el promotor de la industria y la producción que va a poner de pie a la Argentina, a la provincia y a Pilar”, cerró Achával.

Respecto a los anuncios de ampliación del FOGABA, el gobernador afirmó: “Es un fondo para las pequeñas y medianas empresas que les permite recurrir al Estado para acceder a crédito cuando no pueden conseguirlo de forma privada, para comprar una máquina nueva, hacer un galpón o nuevas instalaciones. Es un instrumento que estaba absolutamente en desuso y que pusimos a funcionar en este tiempo con la ayuda del gobierno nacional, lo cual profundizará la asistencia a las pymes con el Estado como respaldo para expandirse y generar trabajo”.