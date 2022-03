Beto Ramil encabezó el acto de apertura de la edición 2022 de las olimpíadas “Los Escobarenses”

El torneo, organizado por la Municipalidad de Escobar a través de la Dirección de Adultos Mayores y la Subsecretaría de Deportes, combina distintas disciplinas deportivas y juegos entre las cuales se destacan Tejo, Truco, Chinchón y Fútbol-Tenis. La iniciativa se lleva adelante diariamente en todos los polideportivos hasta el 4 de abril y no requiere inscripción previa. Las y los interesados pueden anotarse el día de la competencia.

