Alberto Maceira renunció como director del Posadas por “cuestiones estrictamente personales”

Con mis mejores deseos para el nuevo director que continuará al frente de la gestión, sólo me resta agradecer a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a todo el equipo del ministerio, al equipo de gestión que me contuvo en éste último tiempo, y a cada trabajador y trabajadora del hospital por haberme acompañado en los dos años más intensos e inolvidables de mi vida.

Me voy con la convicción de saber que hicimos mucho y mucho queda por hacer. Al hostigamiento, las listas negras, los despidos masivos injustificados y las vallas, que hacían del hospital lo más cercano a un ámbito carcelario, pudimos responder con diálogo, trabajo y gestión horizontal. Los errores fueron rápidamente corregidos y ahora resta seguir trabajando por un Posadas pos-pandemia, con la implementación de un nuevo plan estratégico hacía la alta complejidad, para potenciar nuestras fortalezas y dar solución a nuestras debilidades.

Una pandemia y el plan de vacunación más importante de la historia no son situaciones de todos los días. Hemos realizado un formidable y mancomunado trabajo en equipo, dando respuestas con velocidad y eficacia a cada una de las necesidades del sistema de salud y de las y los pacientes.

Recuerdo el día que inicié la gestión. Apenas me bajé del auto, personal de seguridad llegó a mi encuentro para acompañarme en el camino hacia la oficina. No pude salir de mi asombro, cuando la respuesta obtenida fue darme cuenta que era una modalidad de todos los días, custodiar al rirector desde el estacionamiento a la oficina.

El cargo que deja Maceira será ocupado por el ex director del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, Adrián Tarditti.

Cabe recordar que hace algunas semanas salió a la luz un escándalo que golpeó a Juan Ignacio Maceir, uno de sus hijos, y a su ex esposa y hasta entonces directora de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, Patricia Spinelli. Ambos fueron acusados de cobrar 6 mil pesos por la realización de un test de coronavirus y luego cargarlos en la base de datos del Ministerio de Salud.