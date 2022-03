Lis Díaz: El PJ de Tres de Febrero “debe construir un proyecto de mayorías para ganarle a Valenzuela en 2023”

Frente a otros consejos del PJ vecinos, el de Tres de Febrero, actualmente presidido por Hugo Curto, no tiene actividad y se presenta como un organismo antiguo y obsoleto. Lis Díaz sostiene que “están dadas las condiciones para que el partido se aggiorne, y esta interna así lo demuestra”.

“Siento una gran alegría de participar de esta elección, histórica, porque hace muchos años que no había internas en el PJ de Tres de Febrero, y porque inicia una nueva etapa donde tendremos un peronismo más plural, más abierto, con el compromiso y el protagonismo de las juventudes y las mujeres”, sostuvo.