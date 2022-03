Investigan misterioso asesinato de un hombre en el partido de Ituzaingó

“Mi hermano no era ningún delincuente ni tenía problemas con nadie. Venia de ver a su hijo. Era un chico bueno, todo el barrio lo conocía, y por la persona que era no fue un ajuste de cuentas”, escribió en redes sociales un hermano del hombre asesinado.

“Aún no identificamos el móvil del hecho. La víctima tenía el celular y la billetera”, detalló un investigador. Si bien una de las líneas investigativas es un posible ajuste de cuentas, la familia de la víctima rechaza esa hipótesis.

Los asesinos bajaron de una moto de baja cilindrada y le dispararon en la cabeza. No le robaron ninguna pertenencia a la víctima. La familia rechaza la hipótesis vínculada a un ajuste de cuentas.