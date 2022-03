Gustavo Posse: “San Isidro volvió a ser escenario del festival de música más convocante”

Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, Asap Rocky y Martin Garrix encabezaron un lineup que incluyó a muchos artistas que llegaron al país por primera vez.

“San Isidro volvió a ser escenario del festival más convocante. Después de la suspensión de 2020 y 2021 del Lollapalooza, todo se dio en un marco de paz para toda la familia. La gente que vino fue respetuosa, utilizó el transporte público y aquellos que llegaron en sus autos no estacionaron en lugares indebidos. Hicimos un trabajo serio y coordinado con los organizadores y el gobierno provincial y nacional, para que todo salga perfecto. A la gente le gusta venir a San Isidro y a los organizadores que se realice en este distrito”, contó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que el sábado pasado presenció el show de la banda estadounidense The Strokes.