El Municipio de Tigre inició la “Semana de la memoria” con la histórica marcha al ex astillero Astarsa

Por otro lado, Angelina, hija del desaparecido Jorge Lascano, dijo: “Vinimos hoy en conmemoración a todos los compañeros desaparecidos en el ex astillero Astarsa. A mi papá se lo llevan a las 6 de la mañana con 4 personas más. Estar acá es muy movilizante porque hoy vine con mi hija, que es la que va continuar con estas reivindicaciones”.

En relación, Adriana Tablada, miembro de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, sostuvo: “Este es un encuentro que llevamos adelante desde 1996 en la Plaza Canal, un lugar que para nosotros es histórico. Lo hemos elegido para comenzar simbólicamente este año de militancia y hoy nuestro objetivo es hacer memoria, informarnos y además abrazarnos con los compañeros que no vemos hace mucho”.

El ex astillero Astarsa, ubicado sobre el río Luján, era una empresa naviera, ferroviaria y de industria pesada. Ocupó un predio de 44 hectáreas donde trabajaban 1500 empleados. En 1973, la comisión gremial interna tomó las instalaciones luego de un accidente fatal y se lograron reivindicaciones, que la convirtieron en un referente del sindicalismo. Durante el golpe de Estado cívico-militar de 1976, 60 empleados de la fábrica fueron secuestrados, de los cuales 16 continúan desaparecidos. Desde 2014 es considerado lugar histórico nacional y en 2019 el Municipio instaló un cartel que señala el lugar, conocido como “La Anguilera”.

La jornada inició por la tarde en la Plaza Canal con la presentación de diversos oradores y shows musicales. Luego, familiares de los desaparecidos y ex empleados encabezaron la marcha hacia el predio donde funcionaba el ex astillero. Allí, se dedicaron unas palabras para las víctimas de la dictadura cívico-militar.

“Estamos acompañando como todos los años una actividad que tiene que ver con la memoria de aquellos compañeros que fueron víctimas del terrorismo de Estado. La Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte realiza este encuentro emblemático e histórico que culmina con una marcha hacia el ex astillero de Astarsa. El Municipio va a continuar la semana con múltiples propuestas como las ‘Esquinas de la memoria’, un homenaje a Rodolfo Walsh, entre otras iniciativas”, destacó el jefe comunal.

