Netflix cobrará por el uso de la plataforma fuera del hogar

Según lo conocido hasta el momento, para aquellos usuarios que quieran usar la plataforma por fuera de su hogar, podrán agregar subcuentas para un máximo de dos personas no convivientes, que tendrán un costo no mayor a un plan básico de la plataforma, el cual, sería de 2.380 pesos en Chile, 2,99 dólares en Costa Rica y 7,9 soles en Perú (que son los países donde se está probando este cambio)

This site is protected by wp-copyrightpro.com