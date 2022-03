Kicillof y Kreplak aseguran que el barbijo optativo “atenta contra la salud de las y los ciudadanos”

Sigue siendo obligatorio el tapabocas en la Provincia de Buenos Aires, y eso bajo los mismos argumentos que en marzo de 2020 se decretó un confinamiento nacional con apenas 30 casos de coronavirus reportados en el día. “Estamos en la previa de la temporada de invierno y con circulación en China y algunos países de Europa de una nueva variante que se desprende de la Omicron que fue terriblemente más contagiosa que las anteriores, y no sabemos cómo podría llegar a repercutir en nuestra zona”, señalan desde el Ministerio de Salud.

