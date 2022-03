Construyamos igualdad educativa para las infancias

Durante el 2019, dada la ausencia de jardines maternales en el partido de Tres de Febrero, se abrieron estos Espacios de Primera Infancia ubicados a lo largo del distrito con la finalidad de brindar contención y educación por parte de las cuidadoras y educadoras populares. La apertura de los espacios no solo llena la carencia en este ámbito, sino que reconoce el trabajo y capacita a las compañeras trabajadoras de la rama del cuidado de la economía popular, quienes tienen un rol fundamental ya que no solamente contribuyen a mejorar los niveles de vida de las infancias más pobres sino también a la construcción de una política social que reconozca su trabajo.

En Tres de Febrero, la cobertura de nivel inicial es muy desigual y es hoy, el nivel educativo con menor participación del sector estatal de todo el sistema. Esto se profundiza sobre todo en los niños y niñas de entre 45 días y dos años. La realidad de hoy es que los sectores populares no tienen la posibilidad de acceder a la educación inicial paga, por lo que debemos expresar la necesidad urgente de que se expanda la oferta de gestión estatal que ofrezca a los sectores más humildes la oportunidad de acceder a esos servicios.