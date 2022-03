Desgraciado al volante casi atropella a un nene en Merlo

Según da cuenta la publicación, tras el hecho, el criminal no frenó su marcha ni se bajó para ver cómo estaba el menor. El nene no presentó heridas.

La escena quedó registrada por una cámara de un circuito cerrado. Allí se ve como el conductor de la camioneta no prestaba atención al rumbo, por circunstancias que no se llegan a visibilizar en las imágenes, y se sube a la vereda pasando a centímetros del chico que rápidamente dio varios pasos hacia atrás para evitar ser arrollado.

De milagro, y gracias a los reflejos de la criatura, el episodio no terminó en tragedia. Según da cuenta el sitio Merlo Real, ocurrió este martes pasadas las 16.30 horas en el cruce de las calles Carcarañá y Toay.

Ocurrió esta semana en el barrio Pompeya de Merlo cuando una camioneta 4×4 se subió a la vereda y por poco no atropella a un niño.