Clubes moronenses recibieron un subsidio para mejorar su infraestructura

“Esto no es un hecho aislado, sino que es parte de una política que encabeza el Gobernador, entendiendo que las instituciones intermedias son socios estratégicos de la gestión que tiene el Gobierno provincial, nacional y obviamente el municipal”, concluyó Ghi.

Al finalizar la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia del trabajo conjunto y para desarrollar acciones que generan un alto impacto comunitario: “Le quiero agradecer a la secretaria general de la Gobernación y presidenta de la Fundación Banco Provincia, Agustina Vila, quien nos puso a disposición los recursos necesarios y nosotros actuamos como vehículo, para que estos recursos lleguen a destino. En uno de estos casos, por ejemplo, servirá para mejorar un piso para que los chicos jueguen, un techo para que no llueva y un acceso confortable para que todas las personas puedan disfrutar de la institución barrial”.