Vecino de San Martín apela a la solidaridad para costear el tratamiento oncológico de su hija

Lamentablemente, el padre de la menor, Pablo Cuello, perdió su trabajo, y en contacto con la redacción de SM Noticias comentó que ya no puede hacer frente a los gastos médicos ni de traslados, ni tampoco saldar las deudas que se generaron a causa de la enfermedad de la niña.

Nicole Cuello fue operada hace 8 meses de un tumor en el estómago. En la cirugía, los médicos no pudieron retirar todos los tejidos cancerígenos, por lo que debe continuar con el tratamiento oncológico.