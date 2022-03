José C. Paz implementará un programa similar al de “Ojos en Alerta”

Sucedió en la estación José C..

A su vez, desde Juntos presentaron un repudio al gobernador Kicillof por la reducción del Coeficiente Único de Distribución en José C. Paz. A pesar de ser uno de los distritos más pobres, desde el Estado provincial se decidió bajar este porcentaje. La iniciativa fue rechazada por el oficialismo, desde donde se argumentó que esto se reemplazará con obras directas.

En otro orden, se aprobó la creación del programa “José C. Paz Vigila”, un proyecto trabajado en conjunto entre oposición y oficialismo. La idea apunta a darle mayor participación a los vecinos mediante un número de Whatsapp, algo similar a lo que se realiza en San Miguel con “Ojos en Alerta”.

Luego, el Legislativo local le rindió un reconocimiento a la Asociación de Bomberos Voluntarios de José C. Paz por la labor realizada para combatir los incendios en la provincia de Corrientes. En el recinto se hicieron presentes integrantes del cuartel.

