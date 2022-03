El gobierno municipal continúa fortaleciendo la campaña “Tigre sin plástico”

En tanto que Emilia Triador, de la heladería “Il Fiume”, dijo: “Desde el local estamos muy comprometidos con el cuidado ambiental y todo el tiempo buscamos propuestas sustentables de proveedores locales para adquirir insumos. Me parece muy buena esta campaña, ya que podrán surgir nuevos emprendimientos que nos provean utensilios y materiales biodegradables para entregar a nuestros clientes”.

“Estamos activando distintas alternativas que preserven el ambiente. En el local contamos con un cigarrillo gigante en la vereda para que solo se depositen allí las colillas y no terminen en cualquier lado porque sabemos que se contaminan 70 litros de agua por unidad. Además, cuando empezamos a sugerir que cada cliente traiga su recipiente, la idea fue muy bien recibida y puesta en práctica”, comentó Juan Acuña Figueroa de la pizzería “La Chispa”.

En el marco de la campaña “Tigre sin plástico”, autoridades municipales recorrieron comercios del distrito con el objetivo de concientizar en la preservación del ambiente, a través de la no utilización de descartables de un solo uso ya que tienen un impacto muy alto en la biodiversidad. Islas de plásticos se forman en los océanos por exceso de uso de los mismos. De esa manera, bajo la ordenanza 3813/2021 sancionada por el Concejo Deliberante, la gestión local fomenta la educación ambiental y la búsqueda de alternativas con materiales biodegradables, prohibiendo los plásticos de un solo uso.