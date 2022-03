Seguridad: Esclarecieron una serie de robos ocurridos en el barrio Haras Santa María de Loma Verde

De esta manera, quedó evidenciado que los delincuentes habían alquilado 2 casas dentro del mismo barrio antes de concretar los robos y que no ingresaron desde el exterior.

Gracias a las tareas investigativas a cargo de la División Departamental de Investigaciones de Zárate-Campana y personal de Prevención Comunitaria, y al relevamiento de las cámaras de seguridad, se realizaron 3 allanamientos que arrojaron como resultado no solo el esclarecimiento de los hechos delictivos, sino también recuperar elementos sustraídos y detener a una de las personas involucradas, que se encuentra a disposición de la Justicia.