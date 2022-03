Malena Galmarini recibió a autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo para seguir avanzando en obras de agua y saneamiento

Terminada la reunión, Galmarini expresó: “Fue muy productiva respecto del monitoreo del crédito que venimos ejecutando pero también de los próximos créditos. Tenemos una obra muy importante con ellos que tiene que ver con el emisario Berazategui y el tratamiento del líquido cloacal. Hoy estamos avanzando en la posibilidad de que el próximo 50 por ciento de la obra sea también financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y otras cuestiones que tienen que ver con llegar realmente a los vecinos, lograr ese impacto real. No es solamente tirar caños, sino que tanto el agua potable como el saneamiento cloacal lleguen a los hogares de las vecinas y vecinos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com