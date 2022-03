Ghi y Raverta encabezaron un taller destinado a personas gestantes

Tras finalizar la jornada el jefe comunal detalló: “Hoy acompañamos el desarrollo de estos talleres tan importantes, donde se brinda información y capacitación en temas que son muy cotidianos en la etapa de gestación y primeros años de vida. En Morón, como plus al plan de los Mil Días, decidimos sumar con recursos propios un bolso con todos los elementos importantes que toda mamá, persona gestante o familia tiene que tener a mano, para el cuidado de un bebé o una beba. Esto forma parte de una decisión clara del Estado Municipal, de poner recursos donde más se necesitan, y estamos muy contentos de compartir esta jornada con Fernanda Raverta y todo el equipo de ANSES”.

En el marco de la implementación de la ley de los Mil Días, se realizó en Morón un taller de abordaje integral destinado a personas gestantes. La jornada contó con la presencia del intendente de Morón, Lucas Ghi; la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta; la diputada nacional del Frente de Todos y una de las principales impulsoras de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Mónica Macha; y el titular de ACUMAR y ex intendente local, Martín Sabbatella.