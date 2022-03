“Escobar tiene un futuro de grandeza”, dijo Sujarchuk al inaugurar las sesiones del Honorable Concejo Deliberante del municipio

Este jueves a primeras horas de la noche, el intendente en uso de licencia y presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable encabezó el acto en el que quedaron inauguradas las sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Escobar. Estuvo acompañado por el jefe comunal interino Beto Ramil y la presidenta del Concejo Deliberante Laura Guazzaroni.

El acto, llevado a cabo en el Predio Floral del centro Escobarense, contó con una muy concurrida asistencia, repartida entre militantes y vecinos de Escobar. En este marco, se abrieron las sesiones ordinarias en el legislativo local, con un importante anuncio de obras para el 2022.

“Este va a ser el año con mayor cantidad de obras en Escobar”, enfatizó Sujarchuk, a la vez que destacó el crecimiento de presupuesto municipal desde el inicio de su gestión hasta el día de hoy, mencionando que “mientras antes el presupuesto para todo concepto era de $10 mil millones, hoy estamos en condiciones de anunciar que esa cifra es la que vamos a destinar en obras para este año y el primer trimestre del año que viene”.

“Escobar tiene un futuro de grandeza, este partido se merece a sí mismo estar en el mejor lugar. Cuando asumimos, hace 6 años, no heredamos proyectos. Cuando terminemos, no solamente será concretando lo que nos propusimos sino dejando muchos proyectos, no para el gobierno que continúe, sino para todos los demás. Necesitamos llegar a los 100 años como una ciudad modelo.”, remarcó el intendente en uso de licencia.

El intendente interino, Carlos Beto Ramil, por su parte manifestó que “en cada área se puede ver que había un pensamiento estratégico desde el principio de la gestión de Ariel, incluso desde antes de ser intendente”. Ramil además destacó que “lo más exitoso de la gestión es que los vecinos se han apropiado de ella, se sienten parte” y que, el gobierno municipal, “sigue transitando con el mismo compromiso el camino iniciado en 2015 con Ariel, y con ello estamos escribiendo las mejores páginas en la historia de nuestro distrito”.

Por último, la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Guazzaroni, señaló que “entendemos que los debates deben llevarse no solo en el recinto, sino que deben darse en el territorio con los vecinos y vecinas”. “Seguimos una consigna de articular para fortalecer todas estas políticas públicas llevadas a cabo por esta enorme gestión, encabezada por Ariel Sujarchuk y ahora llevada adelante por Beto Ramil”, finalizó Guazzaroni.