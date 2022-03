Mónica Salar: “Nuestro objetivo es acercarnos cada vez más a cada vecino de San Martín para solucionar necesidades y problemas”

Los números de febrero del ANSES San Martín muestran que se alcanzó a 71 mil 357 jubilados y pensionados; 7268 pensiones no contributivas por invalidez; 2362 pensiones para adulto mayor; 76 mil 273 asignaciones familiares; 19 mil 521 titulares del programa Alimentar, lo que equivale a 31 mil 712 niñas, niños y adolescentes; 566 prestaciones por desempleo; 8768 becas del programa Progresar; 21 mil 628 del programa Hogar; 2177 beneficiarios del programa Repro; y se otorgaron 1130 créditos para jubilados y pensionados.

