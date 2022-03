“Llevamos entregadas 40 mil viviendas, que llegan más allá de quienes gobiernan”, dijo el presidente

Además, le agradeció “al presidente y al ministro de Obras Públicas que, a pesar de no haber sido votado el presupuesto, herramienta fundamental para el que gobierna, que no se le niega a nadie, ni al gobernador, ni al intendente y, muchos menos al presidente, tenemos la palabra del presidente y de los ministros de que las obras que habían sido comprometidas, conveniadas, licitadas para la provincia de Salta se van a hacer”.

El gobernador Sáenz expresó que “hoy le vamos a cumplir el sueño a casi 300 familias que van a poder tener lo que con derecho les corresponde que es su techo propio y eso es gracias a la financiación, a la mirada federal de un gobierno nacional que entiende que igualdad de oportunidades es que cada salteño, catamarqueño, tucumano tenga las mismas oportunidades que cada porteño, cordobés y santafesino”. “Gracias por esa mirada federal que no se pregona sino que se practica con hechos”, remarcó.