El Municipio se encuentra pronto a concluir con la puesta en valor de la ex Quinta Paracone, ubicada en Morón Norte. Próximamente toda la comunidad podrá disfrutar de un espacio verde renovado, adecuado para el esparcimiento y que contribuirá al mejoramiento urbano.

Morón continúa con las obras de recuperación de la ex Quinta Paracone