Jorge Altamira disertó en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López

“Ahora el Congreso va a aprobar un endeudamiento de los más raro, porque el que recibe el préstamo no ven un mango. Van a mandar recursos para pagar la deuda que contrajo Mauricio Macri, y ahora vamos a tener la deuda de Alberto Fernández. No vamos a ver plata en las calles”, finalizó.

También, el hombre del Partido Obrero se mostró a favor de las movilizaciones realizadas ayer miércoles por movimientos sociales, y consideró que “hoy no hay tipo que labure más que el beneficiario de planes sociales, que no vive de ese plan, vive de changas que tiene que descubrir todos los días”.

“Hoy son varios los rubros que tienen salarios que no cubren absolutamente nada de las necesidades básicas”, denunció, y planteó que “el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de miseria total, en el marco de la ola inflacionaria fabulosa, en parte por la guerra, y en parte por el descontrol económico que hay en el país”.

Altamira, luego, apuntó fuerte contra el gobierno nacional, y dijo que “el plan económico que el gobierno tiene no tiene futuro (…), es simplemente un subsidio a las grandes patronales, y en particular a las peores de todas, como las empresas que se dedican a levantar cosechas”.

“La salida a esta crisis depende de la clase obrera, y si la clase obrera no delibera y no toma una consciencia común sobre lo que hay que hacer va a ser difícil salir. Este debate que tendremos hoy es algo que tienen que imitar todos los gremios”, planteó.

“Este gremio hace lo que hay que hacer, abrir el debate a las diversas opiniones”, sostuvo el dirigente de izquierda, y reconoció que “en general los sindicatos no hacen acciones de este tipo”. “Esto tiene más importancia aún por la crisis política y social que se vive en la Argentina”, remarcó.