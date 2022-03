José Cuchillo: Robó un celular, quiso escapar en tren pero fue detenido por el comando Trenes Seguros

El individuo fue trasladado a la comisaría primera de José C. Paz, mientras que la damnificada e integrante de la Policía de la provincia de Buenos Aires y reconoció al sujeto como el autor del hecho.

Sucedió en la estación José C. Paz del tren San Martín. Un delincuente robó un teléfono móvil en las adyacencias de la terminal ferroviaria y fue detenidos gracias al comando Trenes Seguros.

José C. Paz