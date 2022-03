A muletazo limpio se vengó de su locador tras desalojo en San Miguel

Luego de esto, las personas se agolparon frente a la entrada amenazando al hombre hasta que lograron abrir. “No me importa la gorra”, exclamaba la mujer. Cabe destacar que en ningún momento se hizo presente el personal policial a pesar de los graves incidentes.

Según se puede ver en el video, el hombre ingresó a la casa para evitar ser linchado, mientras la inquilina le gritaba “salí violín, ¿qué pensabas que estaba sola?”. Asimismo, se puede oír a otro de los vecinos que le solicita a quien estaba registrando la escena que no grabe. “Puedo caer en cana”, expresó.

El hecho ocurrió en una vivienda de Las Delicias y Platón, en Ciudad Santa María, cuando la mujer, que según los vecinos vivía en el lugar junto a su hijo, se encontró con sus cosas afuera. El dueño, un ex miembro de la Gendarmería, la había desalojado.