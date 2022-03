¿Pérdida de memoria? Claves para diferenciar un simple olvido de una enfermedad

Y agregó que “los cuestionarios más útiles para medir el deterioro cognitivo no los rellenan los pacientes, sino alguien que los conoce bien. En mi propia clínica de la memoria, compensamos la autoconciencia imperfecta pidiendo a los pacientes que vengan a la visita con un amigo o familiar con quien podamos hablar por separado”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com