El gobierno nacional anunció un aumento del 45 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario tiene la función de evaluar temas referidos a las relaciones laborales como la redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente, y combatir al trabajo no registrado, entre otros.

Estuvieron también presentes por la UIA, su presidente, Daniel Funes de Rioja; el vicepresidente regional, Guillermo Moretti; y el miembro del Comité Directivo, Horacio Martínez; además del presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss: el titular de CAME, Alfredo González; y Paulo Ares, de CONINAGRO.

Por su parte, Funes de Rioja, en representación de la parte empresarial, afirmó que “nosotros desde el sistema productivo estamos convencidos que tenemos que ir al camino de la no grieta, con diversidad, pluralidad de enfoques y con el máximo apoyo por buscar acuerdos”. “Este es un testimonio de que queremos acordar y construir, y sepa Presidente que va a encontrar a todo el empresariado argentino sabiendo que tenemos que seguir ese camino”, finalizó.

Yasky recordó que recientemente se cerraron dos paritarias “de gremios muy fuertes: los maestros y los metalúrgicos ambas cerraron en el 45 por ciento, que nosotros hayamos podido en el Consejo del Salario igualar ese nivel, con un punto de partida del 18 por ciento habla a las claras de que aquello que se especulaba del ajuste que podía sobrevenir sobre los salarios, sobre todo los que no tienen gremios fuertes, en el avance hacia el acuerdo con el FMI da una señal que valoramos positivamente”. “Estamos diciéndole no a la idea de que la salida es el ajuste sobre los salarios”, indicó.

“Esto que estamos logrando es un gran paso, en el sentido que queríamos dar, ya que la recuperación de los ingresos es un tema central para nuestro gobierno”, sostuvo el jefe de Estado. Y agregó: “La distribución del ingreso está en crisis en el mundo y nosotros queremos una mejor distribución, que se logra mejorando el salario real de la gente”. “Ratificamos una vez más que no queremos que los ingresos caigan”, añadió.