Por último, criticó duramente al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, a quien tildó de “salame” durante la charla con los jubilados. Posteriormente, se refirió a él como “egoísta” y lo acusó de llegar “60 días tarde” al incendio en Corrientes. “Perdimos el 10 por ciento de una provincia. Me parece de una irresponsabilidad supina, le tendría que dar vergüenza”, finalizó.

En otro orden, el dirigente provincial se refirió a las posibilidades de que su frente electoral pueda ganar en un distrito difícil como José C. Paz. “La gente pide un cambio, que tiene que ver con vivir en un municipio mejor, con cloacas, agua potable, seguridad, educación y trabajo”, expresó. “Claro que se puede, este año es para prepararse y llegar con las propuestas concretas al 2023, sin hacer campaña sino recoger toda la información que se pueda”, agregó.

Junto al ex vicejefe de Gobierno porteño estuvieron el dirigente del Pro de José C. Paz, Ezequiel Pazos, y los concejales Susana Ulloa y Alexis Lívora.

El diputado nacional Diego Santilli visitó José C. Paz y acompañó a los referentes locales de Juntos por el Cambio en una recorrida por comercios, el cuartel de Bomberos y un centro de jubilados.

Con duras críticas al gobierno bacional, Diego Santilli visitó José C. Paz

José C. Paz