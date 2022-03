Gobernador se busca: Así son los robos en bandada que aterrorizan a los vecinos de la provincia de Buenos Aires

Los ladrones descendieron de un Citroën C4 gris y, al ver que el vecino sacaba su vehículo, fueron directo a él. Lo derribaron a golpes y lo dejaron tendido en el suelo. Según su testimonio a medios, le gatillaron, pero el arma no funcionó.

Cuatro delincuentes armados atacaron violentamente a un vecino de Morón al que obligaron a arrodillarse para que entregue sus pertenencias. Lo golpearon, le gatillaron y la pistola no funcionó. Huyeron con la camioneta de la víctima.