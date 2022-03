Millonaria deuda de las telefónicas con el Municipio de Morón: La Justicia embargó a las empresas

En los últimos dos años, el gobierno que conduce el intendente Lucas Ghi puso especial énfasis en que las políticas tributarias se orientaran al desarrollo económico, social y humano en la comuna. En ese sentido, a la par de las exenciones que permitieron a más de 10 mil pymes del distrito atravesar la etapa más recesiva de la pandemia, el Estado local se ocupó del recupero de deudas generadas por el no pago de algunas obligaciones fiscales por parte de grandes contribuyentes.

Con el propósito de defender los recursos de la comunidad, el Municipio inició en agosto del año pasado juicios de apremio a 3 empresas de telefonía celular, Telefónica de Argentina SA, Telefónica Móviles SA y AMX. Las mismas adeudan una cifra inicialmente calculada en 11 millones 200 mil pesos por el no pago de la Tasa por Inspección del Emplazamiento de Estructuras y/o Soportes de Antenas y Equipos Complementarios, por el periodo fiscal 2021, conforme lo establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

Tras el reclamo de la Comuna por el no pago de una tasa, la Justicia embargó a las empresas por sumas millonarias.