Fernández: “Tenemos que lograr que los que hoy trabajan en la economía popular sean parte de los empleos formales de la Argentina”

Sobre la situación de la economía popular en el país, el jefe de Estado precisó que “es hora de que la pongamos en valor y entendamos que hay muchísimos argentinos que no han podido acceder al empleo formal pero que han seguido trabajando con el auxilio del Estado, asociándose en cooperativas, y buscando remontar sus vidas en momentos muy difíciles”.

“La economía popular es parte de la sociedad argentina y por lo tanto debemos atenderla”, aseguró el mandatario, y añadió: “Nosotros no estamos tranquilos si nuestra gente no puede educarse”, por eso “hoy estamos dando un paso más para que a los que más les cuesta puedan educarse”.