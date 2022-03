Correa: “Esta obra estuvo frenada durante varios años, y hoy es una realidad gracias a que tenemos un Estado presente”

Para el gobernador Kicillof, “las obras son para la gente, para los y las bonaerenses, para los y las argentinas, y no importa quién las empezó, las obras hay que terminarlas y seguir trabajando”, y prosiguió: “Es así como vamos a seguir sacando adelante a nuestro país, trabajando articuladamente entre Nación, Provincia y municipios”.

El proyecto inicial de la renovación de las estaciones del ferrocarril es anterior al 2019. “La iban a modificar para que este más segura, pero fue este gobierno el que lo hizo, en pandemia y con crisis económica. Pero no prometió nada, se hizo cargo de un problema para poder resolverlo”, agregó el jefe comunal en uso de licencia.

Por su parte, el ministro Nardini se refirió a que hace poco tiempo Tortuguitas no era una ciudad, y que “gracias a una ley presentada por nuestro senador, Luis Vivona, hoy tiene el estatus de ciudad como se merecía”. “Pero nos faltaba algo, más allá de todas las obras que estamos haciendo junto con Gabriel Katopodis y el gobernador Axel Kicillof, faltaba la estación”.