La intendenta Fernández entregó equipos y kits gastronómicos a establecimientos educativos de Moreno

La jefa distrital de educación, en tanto, señaló: “No quepo en mí por la felicidad, porque es un momento que histórico y de una gran recomposición de derechos. Ver la alegría que tienen mis compañeros me emociona. Es increíble que después de 27 años de caminar el territorio y ver que hoy vamos a tener comedores dignos con elementos que realmente son útiles, seguros y de buena calidad nos enaltece como escuela y como jefa de todo este sistema educativo de gestión estatal de Moreno realmente gracias queda poco”.

Por su parte, el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria expresó: “Celebramos la decisión del gobierno provincial de invertir fuertemente en el Servicio Alimentario Escolar, pero con la decisión política de un gobierno provincial no alcanza, es necesario el compromiso de los gobiernos municipales y acá lo vemos claramente. Por eso es mucho más gratificante y más fácil trabajar con compañeros y compañeras que vienen y están día a día en los territorios así que ratificamos el compromiso de seguir trabajando para mejorar día a día el Servicio Alimentario Escolar de Moreno”.