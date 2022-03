El combo perfecto: Internet y fútbol

Así que, si lo que buscás es entretenimiento y disfrute, no dudes en consultar con tu servicio de cable para sumarte al pack fútbol y no perderte nada de la Copa de la SuperLiga.

De hecho, si no juega nuestro equipo favorito no será un impedimento que prendamos la tele para ver algún que otro clásico o algún encuentro destacado que tenga la fecha.

Además, cuando nuestro equipo juega de visitante no podremos asistir por la prohibición de la asistencia de dicho público, por lo que deberemos conformarnos con verlo desde casa.

Este paquete nos permite ver todos los partidos del campeonato en vivo, además de visualizar estadísticas en vivo de cada encuentro y no perdernos ningún detalle de lo que sucede dentro del campo de juego de cada uno de los estadios del país.

También hay que considerar que en casa contaremos con WiFi y no usaremos esos datos. Así que, si lo que buscamos es algo intermedio, para no correr el riesgo de quedarnos sin datos en cualquier momento, un plan de 8 GB podría ser el indicado.