Censo 2022 digital: ¿Cuándo es y cómo completarlo?

Cabe destacar que, para aquellas personas que no puedan completarlo de manera virtual, el 18 de mayo, que fue declarado feriado nacional, los censistas contarán con planillas para hacerlo de manera manual y asi lograr llegar a cada familia de la Argentina

El próximo 16 de marzo la población tendrá la oportunidad de responder el cuestionario de manera virtual: es decir, desde la comodidad de su casa, mediante un dispositivo electrónico, podrá responder todas las preguntas que luego los censistas harán casa por casa en aquella población que no logró completar el cuestionario online.