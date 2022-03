Alberto Fernández encabezó la inauguración de la renovada estación Tortuguitas de la línea Belgrano Norte

En tanto, el ministro Guerrera detalló que “estas estaciones tienen una mirada diferente, una mirada hacia el trabajador y trabajadora, el vecino y la vecina, a la accesibilidad para personas con capacidades reducidas, y esta estación tiene 33 cámaras de seguridad”. También reflexionó que esta obra se realizó durante la pandemia como parte de la decisión política de “sostener la actividad económica de la Argentina a través del sistema de transporte público, no solo ferroviario, sino también el automotor”.

“Nosotros sabemos que tanto los problemas de las viviendas, como los problemas de los trenes, no los arreglan los privados, los tiene que arreglar el Estado. Y no nos da vergüenza decir que el Estado tiene que estar presente para poner justicia donde el mercado solo genera injusticia”, afirmó el mandatario, acompañado por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini; la intendenta local, Noelia Correa; la ministra de Gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, y el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores bonaerense, Luis Vivona.