La interna en el peronismo de San Isidro arde: Renuncias en la lista apadrinada por Cafiero

Así, a pocos días de la contienda electoral interna, el espacio que lidera Santiago Cafiero, que actualmente conduce el Consejo del Partido Justicialista de San Isidro, pareciera debilitarse con estas renuncias. Por el contrario, la otra nómina, “Todos Unidos por San Isidro”, se ve fortalecida y correría con cierta ventaja. No obstante, y como reza el saber popular, “en la cancha se ven los pingos”, y serán los afiliados peronistas del distrito los que el 27 de marzo definan a las nuevas autoridades partidarias.

“Una motivación adicional para tomar esta difícil decisión es que me estoy sumando al espacio donde se encuentra Marcela Durrieu, con quien compartiré mis proyectos para San Isidro y llevarlos adelante”, concluyó Tamburini, en lo que, sin dudas, fue una chicana política, ya que la diputada nacional con mandato cumplido es candidata a congresal por la lista que impulsan García y Galmarini, y además, madre de este último.

“El principal motivo es no sentirme actualmente identificada con ciertas políticas, en especial las de género. Hace años que propongo proyectos para implementar en San Isidro y ayudar a las vecinas, sin embargo, desde el Partido Justicialista pareciera no importarles éstas problemáticas urgentes hoy”, enfatizó.